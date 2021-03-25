Бузова не пошутила: "Дом-2" возвращается. Узнай, на каком канале

“Звездные ведущие останутся. Больше всего вопросов по “дорогой” Ольге Бузовой — да, она продолжит вести шоу. Съемки начнутся на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам. Кастинги на новый сезон заканчиваются — кто хочет успеть, тому надо поспешить с заявками. Осталось несколько свободных мест, скоро и их заполнят, потому что надо начинать снимать. В апреле начнутся съемки, эфир пока запланирован на конец месяца”, — рассказал kp.ru экс-сотрудник “Дома-2”.

Часть команды осталась прежней — но состав ее сократился. Сплетничают, что права на показ “Дома-2” у ТНТ приобрел канал “Ю”. О том, что вещание продолжится именно на “Ю” сотрудники проекта говорят уже с начала февраля. Однако на канале пока сохраняют интригу. Видимо не только нам всем еще сложно поверить в реинкарнацию “Дома-2” — надо подготовиться.

Однако приготовления к съемкам идут полным ходом. Для привлечения внимания к проекту в эфире появится и пару знакомых лиц, но главные участники — молодые новички.

“Конечно, проект остается главным шоу о любви, но люди нужны яркие, целеустремленные, у которых горят глаза и которым есть, что заявить о себе!” — вещает кастинг-менеджер “Дома-2” Надежда Ермакова.

На шоу собирают молодежь от 18 до 25 лет, которые придут не только за отношениями, но и могут чем-то удивить зрителей — трогательной судьбой или талантом. Как мы уже писали, в этот раз хотят вывести в эфир новые лица без пластики и уколов красоты, без нарощенных волос и замашек эскортниц.

Однако уже сейчас у многих складывается впечатление, что “Дом-2” останется по своей сути прежним и станет отличаться от “шоу-старичка” молодым обновленным составом и каналом вещания. Скоро увидим. Но ведь лояльная аудитория и ждет “стройку любви и отношений”. Напомним, что “Дом-2” в конце 2020-го года убрали из эфира ТНТ из-за низкой рентабельности, рейтингов и формата.