Умерла звезда фильма “12 месяцев”

В публикации отмечается, что звезда фильма «Двенадцать месяцев» (там она сыграла Королеву) скончалась после продолжительной болезни. Ей был 71 год.

«В последние годы актриса выходила на сцену в спектаклях "Записки А.И. Поприщина", "Иудушка из Головлева", "Поллианна" и "Сказка о потерянном времени". За роль Евпраксиньюшки в спектакле "Иудушка из Головлева" в постановке Георгия Васильева в 2012 году актриса была удостоена премии "Золотой софит". Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», — говорится в публикации.