Стала известна дата концерта группы Rammstein в Таллинне!

Концерт группы Rammstein должен был состояться 21.07.2021, но теперь переносится на 20.07.2022. После 31.05.2021 запросы по возврату денег за билеты не принимаются и билеты остаются действительны на 2022 год, передает Piletilevi.

Rammstein приедет в Эстонию уже в пятый раз. Порадовавшая поклонников впервые за десять лет новым альбомом группа представит свое самое мощное шоу – объем и масштаб световых и пиротехнических эффектов, а также задействованного парка техники, превзойдет все предыдущие концерты Rammstein. И если пару лет назад выступление Rammstein на Певческом поле состоялось в рамках летнего фестивального турне, то в этот раз немецкие рокеры привезут в Таллинн свое совершенно новое двухчасовое шоу, в центре которого большая сцена необычной формы и массивной конструкции.

Rammstein – неоспоримый знак качества. Немногие группы способны снова и снова с легкостью распродавать концерты в странах Балтии, и так уже на протяжении почти двадцати лет. Можно быть уверенными, что концерт Rammstein станет самым большим и запоминающимся музыкальным событием лета 2020.

В рамках таллиннского шоу прозвучат как композиции с нового студийного альбома Rammstein, в том числе “Deutschland”, “Radio” ja “Ausländer”, так и самые известные хиты немецкой команды -“Du hast”, “Links 2-3-4”, “Ich will”, “Sonne”, “Rammstein”, “Mein Herz brennt” и многие другие.

Группа Rammstein хороша известна своим театрализованными концертными шоу, основными элементами которых являются пиротехнические и световые эффекты, масштабные сценические декорации, провокационные костюмы и конечно же «раммштайновская» музыка. Но в центре шоу всегда остаются шесть музыкантов - Till Lindemann, Flake Lorenz, Christoph Schneider, Paul Landers, Richard Z. Kruspe ja Oliver Riedel – та творческая составляющая, вокруг которой всё и вращается.

Rammstein вытупит в Талинне 20 июля 2022.

Rammstein на Певческом – это надо увидеть еще раз!