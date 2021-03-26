ВИДЕО | Собака спасла жизнь хозяйки во время прогулки

“Это было впечатляюще, собака просто перекрыла мне дорогу. Все время она не спускала глаз с хозяйки и, хотя держалась от меня в стороне, убедилась, что той помогают”, — прокомментировал пришедший на помощь Мур канадец.

После этого Кловер привлекла к помощи хозяйке еще одного прохожего, а сама побежала домой, чтобы позвать ее родственников. Когда родители Мур прибежали к ней, на место уже прибыли парамедики.

“Я помню только, как очнулась в скорой помощи и не понимала, что происходит”, — призналась Мур.

После инцидента канадку отправили домой. Медики затрудняются сказать, из-за чего она потеряла сознание. Мур отметила, что не боится вновь лишиться чувств, потому что знает, что Кловер обязательно придет к ней на помощь.