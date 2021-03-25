Три недорогие аксессуара, которые улучшат секс

Лента

Для игр в постели вполне подойдет обычная лента из магазина швейной фурнитуры. Использовать ее можно по-разному. Первый вариант: завяжите глаза себе или партнеру — если “отключить” один из органов чувств, прикосновения будут восприниматься куда острее. Кроме того, длинные ленты можно использовать для игр со связыванием. В отличие от жестких веревок они не пережмут кровоток.

Латексные перчатки

Этот аксессуар будет незаменим во время ролевых игр в медсестру и пациента. Перчатки стоят совсем недорого, поэтому можно запастись ими впрок, чтобы в будущем вы поменялись ролями, и теперь он примерил на себя образ сексапильного врача.

Маска

Если вы соскучились по роскошным мероприятиям, самое время примерить маскарадную маску из кружева… в постели. Дополните образ кружевным бельем и не забудьте про шампанское. Маска добавит вам нотку таинственности, и эта ночь уж точно надолго запомнится обоим.