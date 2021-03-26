26.03.2021, 09:47
ФОТО | Лариса Гузеева примерила “подростковый” образ(1)
screenshot - youtube
В последнее время Лариса Гузеева все чаще отказывается от привычных блуз, пальто с меховой отделкой и рубашек с брошью. На днях главная сваха страны появилась на съемочной площадке в подростковом образе, — сообщает mail.ru.
61-летняя Гузеева предстала перед камерами в черных джинсах-бойфрендах, ярких кроссовках и черной футболке с принтом, а поверх надела рубашку оверсайз фиалкового оттенка. Волосы телеведущей стилисты собрали в низкий хвост, а макияж сделали с акцентом на глаза.
“Стильная”, “Красавица”, “Гузеева — бомба”, “Как девочка”, — пишут в комментариях фолловеры звезды.