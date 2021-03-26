ФОТО | Лариса Гузеева примерила “подростковый” образ

61-летняя Гузеева предстала перед камерами в черных джинсах-бойфрендах, ярких кроссовках и черной футболке с принтом, а поверх надела рубашку оверсайз фиалкового оттенка. Волосы телеведущей стилисты собрали в низкий хвост, а макияж сделали с акцентом на глаза.