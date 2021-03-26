Ольга Бузова задумалась о “карапузике”

“Мамуля! Каждый день говорю вам с папой: “Спасибо за жизнь!”. А сегодня еще раз хочу сказать спасибо моим бабушке и дедушке за тебя. Мамочка моя, для меня главное — чтобы ты была здорова и счастлива. Я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты делала для нас с Анютой. Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в пять лет. Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что принимаешь мой выбор и поддерживаешь. Пусть даже не всегда. Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя, мамуль, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась”, — подчеркнула 35-летняя артистка.