“Приснилось, что я его обидел”: Сергей Рост высказался о разладе с Дмитрием Нагиевым

Последнего разговора между некогда хорошими друзьями, увы, не получилось: Рост узнал о сольном плавании Нагиева через других людей. Несмотря на это, артист не держит зла на Нагиева, считая, что в то время им управляли чрезмерные эмоции и большие амбиции.

«Возможно, я где-то слишком преувеличивал... Но я не живу просчитывая и не могу сказать другу или подруге: «Знаешь, ты больше не нужен, я получил все, что хотел». Дима как-то говорил, что не надо дружить с тем, с кем работаешь. Тогда я не обратил внимания на эти слова. Сейчас не вижу вокруг него друзей», — отметил 56-летний Сергей Анатольевич в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

По словам Роста, Нагиев был очень мнительным и верил в разные знаки, на которые другие люди, попросту не обратили бы внимание. Возможно, все это и стало причиной ссоры между артистами, которые не общаются по сей день.

«У творческих людей бурная фантазия. Достаточно плохой погоды, не того взгляда, тона в разговоре, чтобы насторожиться и задуматься. Как-то ему приснился сон, в котором я ему что-то сказал и чем-то обидел, из-за чего Дима со мной весь день не разговаривал. Потом он извинился... Да, иногда появлялись злопыхатели, которые нас с удовольствием ссорили, но мы тогда были взрослыми ребятами, и не стоило слушать других» — подчеркнул Сергей Анатольевич.