Умерла легенда эстонской цыганской общины Вера Соколова. Ей было 65 лет

"До сих пор никто не может поверить, что Веры больше нет с нами...Это большая потеря для нашей общины. Она внесла огромный вклад в развитие ромской культуры. Она легенда эстонских ромов, ромский патриот, гордость, пример навек, хранитель ценностей ромской культуры. Я никогда не чувствовала ее возраст, она всегда была свежа и молода. Умная и шикарная женщина! Она всеми любима и уважаема в нашей общине и за ее пределами", — говорит Залина.

"Мама боролась за свою жизнь до последнего. Я, честно, ждала ее домой, но она так и не приехала. Так жаль, что я не успела ей сказать то, что хотела. Мне очень тяжело сейчас, в том числе и от того, что люди в группе на Facebook начинают писать гадости в комментариях. Это же все неправда! Моя мама никого в жизни не обманула. Она была добрым и светлым человеком и помогала абсолютно всем, мне даже до нее иногда было не дозвониться, потому что она постоянно помогала другим людям. Она была очень творческой и талантливой. У нее добрейшая душа, она прекрасный человек и то, что ее не стало, сейчас для меня большое потрясение, я нахожусь в шоке", — рассказала нашему порталу Татьяна.