"Помашем лампочкой — привет Буратине": В России музыканты вышли с изображением Керсти Кальюлайд

"Зрители в зале были, конечно, в основном, жителями Петербурга и России, поэтому они в большинстве своём не в курсе, что происходит в маленькой Эстонии и кто эта женщина, изображённая на наших футболках. Но некоторые вещи и не нужно понимать. Эмоции, которые мы все переживали год назад, хорошо описаны в песне, а все тренды карантина прекрасно иллюстрированы в клипе, который был показан позади нас на большом экране. Поэтому приняли нас очень тепло и радушно. Ну какие от этого могут быть эмоции? Самые классные!

Идея сделать футболки с портретом Керсти была моя, так как ребята, которые у меня танцуют, — жители России и никакого отношения к Эстонии не имеют и точно так же не знают, кто это такая. А я, конечно, слежу за тем, что происходит в родной стране. Очень переживаю за всех, что снова локдаун, я очень хорошо помню, как это было! Видела, что были подняты зарплаты чиновникам, и людей это, конечно, не сильно радует. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в политике, но почему именно сейчас? Народ и так, злой и в стрессе. Неужели нельзя было хоть немного подождать? К тому же портрет президента присутствует и в нашем клипе. И такие футболки — это часть нашего шоу и карантинного образа", — рассказала Александра порталу "Бублик".