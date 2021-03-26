ФОТО И ВИДЕО | Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

38-летний Дмитрий Шепелев с утра интриговал подписчиков селфи, сделанными за рулем авто: мол, выехал навстречу насыщенному дню. Как оказалось, шоумен поехал в роддом, где должна была родить супруга Екатерина Тулупова. А вскоре звезда поделился в сторис счастливыми кадрами, на которых держит новорожденного сына и радостно улыбается. “Добро пожаловать!” — так подписал он один из снимков, обращаясь к малышу.

Телеведущий также показал короткий ролик из больничной палаты. Снимая, он старался действовать очень тихо и говорить шепотом, чтобы не потревожить сон крохи.

Пользователи Сети в умилении. Они поспешили поздравить кумира с пополнением в семействе. “Дмитрий, как чудесно! От всей души поздравляю вас”; “Поздравляю с рождением маленького ангелочка”; “Пусть растет здоровым, счастливым и любимым, на радость вам всем”, — пишут фанаты.

Напомним, что Шепелев воспитывает сына Платона, который родился в союзе с Жанной Фриске, а у Тулуповой есть дочь Лада от прошлых отношений. Ребята уже успели крепко подружиться, а их родители одинаково трепетно относятся к обоим.