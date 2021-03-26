ФОТО | Сергея Жигунова поздравляют с бракосочетанием с копией Заворотнюк

Слухи о свадьбе 58-летнего Сергея Жигунова появились после того, как актер опубликовал фото, на котором запечатлено кольцо на безымянном пальце. “Люблю московские бульвары”, — поделился эмоциями артист.

Разумеется, поклонники тут же предположили, что Жигунов и его возлюбленная Виктория Ворожбит поженились. “Вас можно поздравить со свадьбой? Если это так, что мы за вас очень рады”; “У вас очень красивое кольцо. Желаю семейного счастья”; “Какая прекрасная новость! Будьте счастливы”, — пишут фанаты Жигунова.

Ворожбит тоже не осталась в стороне и опубликовала снимок, на котором изображен букет тюльпанов. “Настроение”, — коротко подписала кадр Виктория.

Пока непонятно, действительно ли влюбленные организовали тайную свадьбу или таким образом решили пошутить над фанатами. Ранее Жигунов всегда ревностно охранял личную жизнь: игнорировал вопросы о новом романе, отказывался комментировать связи с бывшими избранницами.

Напомним, что до Виктории Сергей дважды был женат на Вере Новиковой. Супруги разводились в 2007 году, когда у Жигунова закрутился роман с Анастасией Заворотнюк. А когда чувства к брюнетке угасли, он понял, что все еще любит бывшую избранницу. Поэтому он вернулся к Вере, а та простила и вновь приняла его предложение руки и сердца.

Окончательно этот брак распался в 2020-м. Жигунов начал встречаться с Ворожбит, и это увлечение переросло в серьезные отношения. К слову, поклонники то и дело сравнивают Викторию с Анастасией Заворотнюк. Якобы женщины очень похожи внешне: обе жгучие брюнетки с выразительными чертами лица. Саму Ворожбит раздражают такие сравнения, ведь она уверена, что не имеет ничего общего с актрисой.