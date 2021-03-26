ВИДЕО | Белорусскую группу отстранили от участия в “Евровидении”: вторая песня тоже не понравилась организаторам

Изначально группа из Беларуси собиралась ехать на “Евровидение” с песней “Я научу тебя”. Организаторы конкурса посчитали, что в композиции скрыт политический контекст. Там пелось про “дудочку”, под которую людям предлагали плясать, а также хождение “по струночке”.

После этого Белоруссия не исключала, что они вовсе откажутся от выступления на международном песенном конкурсе. Однако 26 марта в “Белтелерадиокомпании” сообщили о новой композиции, которую они выбрали.

Что не устроило организаторов в этой песне, вероятно, мы узнаем на днях: планировалось, что публике она будет представлена на следующей неделе. Можем предположить, что этой песней стала Enjoy Yourself, которая появилась на Youtube-канале группы буквально позавчера. В этом случае поводом могли стать последние слова: "Сколько доллар ни целуй, он плюнет вам в ответ".