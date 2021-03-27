Покушение или нелепая случайность? Михаил Казаков рассказал о своих жутких травмах

33-летний Казаков, увы, не может передвигаться самостоятельно. Сейчас он вынужден ходить на костылях, испытывая при этом боль. Ведь в результате падения звезда получил 22 компрессионных перелома обеих ног и перенес целый ряд сложных операций!

Инцидент произошел во время осмотра локации для съемок. Чтобы подняться на нужную высоту, Казаков взбирался по пожарной лестнице, но оступился. Впрочем, до этого он получал сообщения с угрозами, поэтому начал подозревать, что его падение было покушением на убийство. “Получал электронные письма: “Ну вот, в конце концов, ты ноги и сломал. Скоро и позвоночник сломаю”, — вспоминал Михаил.

Подозрения артиста пали на Виталия Елисова. Все потому что Миша близко дружит с его женой Юлией, а ревнивцу крайне неприятно это общение. “Он с чего-то решил, что их дочь — от меня. Несколько лет я его не видел вообще, и тут он случайно появляется то около моего дома, то где-то в магазине… Хочу выяснить почему. С его женой мы периодически общаемся, кофе попить максимум можем”, — негодовал экранный Полежайкин.

Елисов же вину признавать не стал: “Ног я ему не ломал. Видимо, судьба наказала. Для него жизнь — кино, а для меня — нет. Сначала я был знаком с Михаилом заочно, по рассказам жены. Она говорила, что когда-то даже была его девушкой. Когда он женился, Юля неожиданно согласилась выйти за меня замуж, хотя долго отказывала. Я эти события связываю. Мы назначали свадьбу, заказывали ресторан, но она все время переносила даты. Думаю, она просто ждала ответа от Михаила”.

Разъяснить ситуацию помогли эксперты шоу “На самом деле” Первого канала. В частности, полиграфолог Роман Устюжанин доказал, что обвинения ревнивца беспочвенны. “Юлия, отец ребенка Виталий? Ответ “да” — правда. Ваша супруга абсолютно уверена, что вы отец. Она вам во время брака не изменяла, а посиделки — дружба”, — сделал вывод специалист.

Впрочем, и догадки Михаила оказались неверными, несмотря на явно агрессивное отношение к нему Виталия. “Имеете ли вы прямое или косвенное отношение к тому что Миша стал инвалидом? Ответ “нет” — правда. Он следил и, более того, накануне был в этом здании. Но я заявляю вам и зрителям — он здесь не причастен от слова “совсем”, — заключил Устюжанин.