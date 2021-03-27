“Там сотни людей”: Алексей Панин вновь разоткровенничался о сексе

В новом выпуске “ДНК-шоу” с Лолитой на канале “Пятница!” главным героем станет Алексей Панин. Актер сейчас живет на две страны: в Россию приезжает по делам, а обосновался в Испании. Разумеется, ведущая проекта не могла не поговорить с ним о его сексуальных подвигах, которые уже прославили артиста в Интернете. Оказалось, у Алексея поврежден ген, отвечающий за производство гормона дофамина, поэтому ему постоянно нужны новые увлечения и удовольствия.

“Я не считал, сколько у меня было женщин. Они что, лошади что ли? Я могу перечислить женщин, которые в большей или меньшей степени сыграли какую-то роль в моей жизни. А чисто сексуальных партнеров, конечно, не могу перечислить. Хотя бы по той причине, что мы свингеры. Ну как я могу вспомнить? Мы собираемся, чтобы заниматься сексом. Свингер-клуб, там сотни людей”, — признался Панин.

Супруга актера Ева Тарлакян нормально относится к этой необычной страсти. Даже начала посещать секс-вечеринки вместе с мужем. “Моя жена не была в свингер-клубах до знакомства со мной, но при этом у нее всегда были фантазии, она хотела попробовать подобное. Со мной у нее эти фантазии осуществились. Мы не врем друг другу и честно говорим о своих желаниях с первого дня знакомства”, — поделился звезда “Жмурок”.