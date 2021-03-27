Жан Рено и Хиросуэ Реко возьмутся за продолжение “Васаби”

В популярном французском издании “Les Cahiers du cinéma” появилась информация, что еще в конце 2019 года 70-летний Жан Рено встречался с японской актрисой Хиросуэ Рёко, которая сыграла его дочь Юми, чтобы обсудить её участие в продолжении этого легендарного фильма, которое Жан Рено, в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей, собирается снять в ближайшие время.

Известно, что Хиросуэ Рёко дала согласие на эту работу. В последние годы японская актриса успешно снималась в кино, в 2008 году за роль в фильме “Ушедшие” она получила премию японской киноакадемии, а сам фильм в 2009 году завоевал “Оскар”.

В 2011 году она участвовала в национальном конкурсе красоты, где в финале разделила первое место с тремя другими конкурсантками. Но всё же наиболее известной своей работой в кино она до сих пор считает роль Юми в легендарном фильме Люка Бессона “Васаби”.

Уже известно, что сценарий для фильма-продолжения написал всё тот же Люк Бессон и он же будет продюсером будущей картины.

По сюжету следующего фильма, дочь Юбера (Юми) повзрослела, и как отец пошла работать в полицию. Со временем стала авторитетным детективом Интерпола и во время очередного расследования, международная преступная группа захватила её в качестве заложницы. Мафия захотела обменять Юми на своего босса, который был арестован и дожидался суда.

Но освобождение главы мафии означает, что многолетняя работа сотен полицейских разных стран была проделана зря. К тому же не было уверенности, что бандиты выполнят свое обещание и отпустят Юми — слишком уж много проблем она принесла мафии своей деятельностью.

И вот тогда в схватку вступает её отец Юбер Фьорентини. Он давно уже на пенсии, но ради спасения любимой дочери он бросает свою размеренную жизнь с игрой в гольф и клубными посиделками с такими же пенсионерами, и инкогнито вылетает в Колумбию, где по некоторым данным удерживается Юми.