“Пузаны” оказались привлекательными для женщин

В исследовании приняли участие две тысячи не имеющих партнера женщин, 75 процентов которых предпочли бы начать отношения с мужчиной, чья фигура в сети получила название Dad Bod (“Папино тело”). Отмечается, что для такого телосложения характерны отсутствие рельефа мышц и наличие лишнего веса в районе живота.

“Одинокие люди начинают находить привлекательными все более разнообразные типы фигур, поскольку знают, как тяжело держать себя в форме во время пандемии”, — рассказала журналистам вице-президент сайта знакомств Мария Салливан. По данным опроса Американской психологической ассоциации, 42 процента из 3013 респондентов в среднем поправились на 29 фунтов (13 килограммов) во время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса.

Известно, что термин Dad Bod придумал американец Макензи Пирсон в марте 2015 года. Словосочетание обрело широкую популярность в сети, когда папарацци опубликовали фото голливудского актера Леонардо ДиКаприо в плавательных шортах: на размещенных снимках у звезды виден выросший живот.