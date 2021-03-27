27.03.2021, 16:00
Катя Лель предрекла скорое вторжение инопланетян на Землю(1)
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Певица Катя Лель, которая уже много лет рассказывает о своем контакте с инопланетянами, заявила, что совсем скоро внеземные существа нанесут визит землянам. Об этом артистка рассказала в интервью КП, также отметив, что где-то на других орбитах существуют два ее клона, которых наши соседи по вселенной создали из ее ДНК.
“Говорят, из прошлых воплощений у меня есть их (инопланетян) ДНК. И те зубы, которые они взяли для эксперимента, были им необходимы. Говорят, у меня есть два клона на разных планетах. Я их часто вижу. Не так давно, в центре Москвы, из окна своего дома. Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются все чаще и чаще. И совсем скоро они придут”.
Напомним, несколько лет назад Лель рассказала о своем первом контакте с НЛО: в Нальчике, когда ей было 16 лет, у нее пропало два зуба. После этого певица стала слышать голоса, которые сообщили ей, что зубы были взяты для эксперимента.