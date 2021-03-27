Катя Лель предрекла скорое вторжение инопланетян на Землю

“Говорят, из прошлых воплощений у меня есть их (инопланетян) ДНК. И те зубы, которые они взяли для эксперимента, были им необходимы. Говорят, у меня есть два клона на разных планетах. Я их часто вижу. Не так давно, в центре Москвы, из окна своего дома. Если вы обратили внимание, в разных странах мира они появляются все чаще и чаще. И совсем скоро они придут”.