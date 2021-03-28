Ефим Шифрин отметил 65-летие и написал завещание

Ефим Шифрин в свои 65 лет легко даст фору молодым коллегам по эстраде. В качалку юморист начал ходит более 20 лет. И теперь является обладателем атлетичной фигуры. На здоровье звезда не жалуется. Каждый день актер посещает спортзал. Поднимает за раз штангу 120 кг.

“Чувствую себя хорошо, да и просто не знаю, как должны чувствовать себя люди в 65 лет в идеале. Если б знал, то, наверно, начал бы сравнивать. В цифрах я не силен. Работаю, выполняю весь объем, как сказал бы прораб на стройке, порученный мне государством. Выполняю его без усталости, не жалуюсь. И более того, что парадоксально: чем у меня задач больше, тем мне физически лучше”, — поделился он.

Свой юбилей Шифрин отметит на сцене. “Из этого и складывается день рождения. Что мне, резать столичный салат или оливье? Все, кого я хочу видеть, придут ко мне в театр, да еще и не за мой счет. Ничего не “зажимаю”, просто таким образом могу собрать больше друзей, чем в любом заведении. А потом, что хорошего в ресторане? Ну, посидят, напьются, потом чего доброго еще выяснится, что не так уж и хорошо все эти люди к тебе относятся. Начнут какие-нибудь обиды вспоминать, еще и до мордобоя дойдет. А у меня будет так — только славить, только славить”, — цитирует артиста “СтарХит”.

Он называет себя перфекционистом. “Поэтому мне всегда все плохо. Боготворю театр не только за то, что он дает возможность, в отличие от других моих приложений, быть разным, но и каждый раз исправлять то, что не нравится. Вчера не получилось — завтра переделаю… Жаловаться грех. У меня счастливая судьба, многие спрашивают, мол, не боишься сглазить? Да даже если сглажу, в жизни было столько всего, что непозволительно ругаться, оглядываясь назад. Нормальный человек в моем случае должен стоять на коленках и благодарить мироздание”, — с улыбкой отмечает юбиляр.

Шифрин не скрыаает — он обеспеченный человек и составил завещание. “Я достаточно зарабатываю, чтобы вести достойный образ жизни и помогать близким. Не шикую: не люблю дорогие рестораны, широкие застолья. Пришло время одиночества, такого, которое ты разделяешь с близкими. Составил завещание. Считаю, что так должен поступать каждый человек — тем, кто наследует, не должны доставаться лишние хлопоты. Не хочу никаких войн за квартиры, деньги. И не считаю, что, если пишешь какую-то бумагу, то приближаешь этим собственную кончину. Идиотское суеверие, которое ничего общего с реальностью не имеет. Надо думать не только о себе, но и о тех, кто будет жить дальше. Смерть — это совершенно не предосудительно, не надо называть ее “это самое”. Это смерть, она неизбежна. От того, буду я ее обсуждать или нет, она же меня не минует”, — делится Ефим Залманович.