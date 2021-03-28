ФОТО | Обладательница "Грэмми" снялась топлес

Меган выложила кадры в лучших традициях дерзких рэперш. Она позировала полуобнажённой, повернув к камере пышные формы. Брюнетка прикрыла голую грудь руками, надела гламурную шляпку в ковбойском стиле и добавила массивное украшение.

Реакции фанатов долго ждать не пришлось. Снимки быстро набрали более трёх миллионов лайков, и поклонники засыпали девушку комплиментами. Но если некоторых она мотивировала записаться в спортзал, то нашлись юзеры, которых смутили столь откровенные фото.

Megan Thee Stallion (настоящее имя — Меган Джовон Рут Пит) выпустила три мини-альбома, два из которых вошли в чарт Billboard 200. А её трек Savage покорил “Тикток”.