28.03.2021, 17:19
ФОТО | Обладательница "Грэмми" снялась топлес(1)
screenshot - youtube
26-летняя американская рэперша Megan Thee Stallion завоевала “Грэмми” в категории “Лучший новый исполнитель”. Но это не всё, чем она может удивить и порадовать фанатов. Девушка обладает соблазнительной фигурой, которую не устаёт демонстрировать в Инстаграм, — с ноткой зависти сообщает LIFE.
Меган выложила кадры в лучших традициях дерзких рэперш. Она позировала полуобнажённой, повернув к камере пышные формы. Брюнетка прикрыла голую грудь руками, надела гламурную шляпку в ковбойском стиле и добавила массивное украшение.
Реакции фанатов долго ждать не пришлось. Снимки быстро набрали более трёх миллионов лайков, и поклонники засыпали девушку комплиментами. Но если некоторых она мотивировала записаться в спортзал, то нашлись юзеры, которых смутили столь откровенные фото.
Megan Thee Stallion (настоящее имя — Меган Джовон Рут Пит) выпустила три мини-альбома, два из которых вошли в чарт Billboard 200. А её трек Savage покорил “Тикток”.