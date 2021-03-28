Контейнеровоз в Суэцком канале застрял — а мемасики поплыли!

Suez Canal blocked as container ship runs aground Foto: SUEZ CANAL AUTHORITY /HO, EPA

Пока всем миром пытаются выкопать контейнеровоз Ever Given, который с 23 числа просто парализовал движение кораблей в Суэцком канале, пользователи соцсетей фантазируют, кто был за штурвалом, почему так “припарковался”, что его ждет и что же будет с Родиной и с нами.