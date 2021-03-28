28.03.2021, 19:33
Контейнеровоз в Суэцком канале застрял — а мемасики поплыли!
Foto: SUEZ CANAL AUTHORITY /HO, EPA
Пока всем миром пытаются выкопать контейнеровоз Ever Given, который с 23 числа просто парализовал движение кораблей в Суэцком канале, пользователи соцсетей фантазируют, кто был за штурвалом, почему так “припарковался”, что его ждет и что же будет с Родиной и с нами.
Поначалу появилась информация, что все беды от женщин.
И это получило продолжение:
Позднее оказалось, что милая девушка вообще не имеет отношения к аварии, но если в Сети написали "Путин", поток мемов остановить невозможно!
С другой стороны, есть и российская традиция: есть упоминается Путин, его тут же надо прикрыть!
Ну да отвлечемся от Путина. Есть и другие версии.
Из архивов подняли даже такой кадр. Вот с чего все началось-то!
Ещё несколько шуток для полиглотов (ладно, для немного владеющих английским):
И немного блокбастера