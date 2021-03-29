Трагедия Натальи Фатеевой — одиночество и костыли до конца жизни

Каждый шаг 86-летней Натальи Фатеевой отдается болью во всем теле, ведь уже несколько лет она вынуждена ходить на костылях даже по дому. Какое-то время назад звезде поставили диагноз — артроз, что привело к операции по замене суставов. Один из них не прижился и актриса вновь оказалась на операционном столе, результат процедуры привел к инфекционному заражению и новым визитам к медикам.

“Вместо того, чтобы все это вскрыть и назначить антибиотики, меня отдали в руки заведующего отделением, у которого была совершенно другая специализация. Он, по-моему, коленями занимается. Этот врач мне все время назначал перевязки. Три месяца я ездила… Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая”, — делилась она.

За этот период у артистки изрядно пострадали кость и мышцы. Но решить проблему удалось лишь частично. Из-за болезни Фатеева не сможет отказаться от вспомогательных средств передвижения. “Когда мне все вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань — нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях”, — призналась Наталья Николаевна.

Напомним, что у актрисы есть двое детей: сын Владимир от второго брака с коллегой по цеху Владимиром Басовым. А также дочь Наталья от третьего мужа, летчика-космонавта Бориса Егорова. Однако отношения с наследниками Фатеева не поддерживает. Не навещают ее также внуки и правнуки. По словам сына Натальи Николаевны, она сама прекратила всякое общение с семьей.

В быту же артистке помогает домработница. Женщина готовит для звезды, убирается в квартире, делает закупки. Тем не менее, Фатеева и сама периодически выходит на променад за продуктами питания. Ранее звезда фильма “Три плюс два” целый год прожила одна и с трудом, но обслуживала себя.