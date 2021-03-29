29.03.2021, 12:37
Простые и полезные привычки для худеющих
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Американский диетолог Райли Торнтон считает, что худеющим следует завести несколько простых, но полезных привычек. Об этом пишет WTVY.
Эксперт советует никогда не есть чипсы прямо из пакетика. Вместо этого их лучше пересыпать в миску — так проще следить за количеством съеденного и контролировать размер порции.
Также Торнтон призвала стараться, чтобы содержимое тарелки было красивым и разноцветным. По ее словам, для этого в блюда приходится добавлять яркие и питательные овощи или фрукты.
Нельзя забывать и о физической активности. Торнтон рекомендует клиентам найти занятия, которое приносят им удовольствие — тогда меньше шансов, что они быстро забросят тренировки.