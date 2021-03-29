Шоу-бизнес
29.03.2021, 13:30

Джейн Фонда в 83 года поделилась своими сексуальными фантазиями

 
Jane Fonda, recipient of the Cecil B. DeMille Award, in this handout screen grab from the 78th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Jane Fonda, recipient of the Cecil B. DeMille Award, in this handout screen grab from the 78th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills
Foto: NBC HANDOUT, via REUTERS
Актриса Джейн Фонда сфотографировалась для обложки журнала Harper’s Bazaar. 83-летняя звезда дала изданию достаточно откровенное интервью, в котором затронула тему своей интимной жизни, — сообщает “КП”.

Актриса призналась, что ее удручает отсутствие секса. В то же время Джейн сообщила, что ее не привлекают ровесники — ей хотелось бы мужчину помоложе.

“Я не хочу снова вступать в сексуальные отношения. У меня нет такого желания. Фантазирую ли я? Да, вот моя фантазия. Что я встречаю профессора или исследователя, кого-то из этой области, кто действительно способен любить, лелеять женщину. Проблема в том, что я хотела бы более молодого человека. Разве это не ужасно? Дело в коже. Я бы хотела мужчину помоложе, я слишком тщеславна”, — призналась Фонда.

При этом актриса говорит, что это всего лишь игра ее воображения, потому что она никогда не решилась бы обнажиться перед молодым мужчиной и показать себя такой, какая она есть.

“Я очень благодарна, что мне больше никогда не придется раздеваться перед кем-либо, даже при свечах. И если бы я это сделала, я имею в виду, что в моих фантазиях мужчина моложе меня, так что это было бы еще сложнее”, — говорит Фонда.

В свои 83 года обладательница двух “Оскаров” остается одной из самых ярких звезд Голливуда. На девятом десятке актриса замечательно выглядит — и не скрывает, что это все благодаря скальпелю хирурга. Джейн призналась, что совсем не гордится тем, что делала пластику.

“Я рада, что выгляжу хорошо, но я делала пластику. Я не собираюсь лгать об этом, — говорит актриса. — Но с другой стороны, я ненавижу тот факт, что мне пришлось лечь под нож, чтобы психологически почувствовать, что я снова в порядке. Я бы хотела, чтобы этого не было. Я люблю зрелые лица. Мне нравятся живые лица, как, например, у Ванессы Редгрейв”.

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