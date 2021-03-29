Джейн Фонда в 83 года поделилась своими сексуальными фантазиями

Актриса призналась, что ее удручает отсутствие секса. В то же время Джейн сообщила, что ее не привлекают ровесники — ей хотелось бы мужчину помоложе.

“Я не хочу снова вступать в сексуальные отношения. У меня нет такого желания. Фантазирую ли я? Да, вот моя фантазия. Что я встречаю профессора или исследователя, кого-то из этой области, кто действительно способен любить, лелеять женщину. Проблема в том, что я хотела бы более молодого человека. Разве это не ужасно? Дело в коже. Я бы хотела мужчину помоложе, я слишком тщеславна”, — призналась Фонда.

При этом актриса говорит, что это всего лишь игра ее воображения, потому что она никогда не решилась бы обнажиться перед молодым мужчиной и показать себя такой, какая она есть.

“Я очень благодарна, что мне больше никогда не придется раздеваться перед кем-либо, даже при свечах. И если бы я это сделала, я имею в виду, что в моих фантазиях мужчина моложе меня, так что это было бы еще сложнее”, — говорит Фонда.

В свои 83 года обладательница двух “Оскаров” остается одной из самых ярких звезд Голливуда. На девятом десятке актриса замечательно выглядит — и не скрывает, что это все благодаря скальпелю хирурга. Джейн призналась, что совсем не гордится тем, что делала пластику.

“Я рада, что выгляжу хорошо, но я делала пластику. Я не собираюсь лгать об этом, — говорит актриса. — Но с другой стороны, я ненавижу тот факт, что мне пришлось лечь под нож, чтобы психологически почувствовать, что я снова в порядке. Я бы хотела, чтобы этого не было. Я люблю зрелые лица. Мне нравятся живые лица, как, например, у Ванессы Редгрейв”.