10 дней кошмара: ведущий Виталий Вестеринен откровенно о том, как справился с коронавирусом и почему не стоит верить коронаскептикам

Наша жизнь делится на ДО и ПОСЛЕ какого-либо события. Теперь я в категории "после".

Я переболел коронавирусом. И да, друзья, это был именно коронавирус. Не грипп, не ангина, не простуда и не воспаление лёгких. Как я это понял? Поверьте, я понял это наверняка! А теперь подробности.

День первый. Вечером почувствовал сильную усталость. Подумаешь, с кем не бывает? Но усталость была не совсем обычная. Такое ощущение, что выкачали все силы. Я не любитель проводить вечера на диване, но в этот раз ни на что другое я был не способен.

День второй. С утра я надеялся, что силы за ночь ко мне вернутся, но не тут-то было. Ощущение, будто всю ночь вагоны разгружал, а ещё добавилась ломка в мышцах. Вскоре пришёл жуткий озноб. Я закутался в 3 пледа, но тряска не прекращалась. Измерил температуру: 38! Сомнений не оставалось — подхватил-таки "корону".

Я очень не хотел болеть и поэтому предпринимал все меры предосторожности: маска, дезинфектор, по возможности соблюдал дистанцию в магазинах. Даже не представляю, где и как я мог заразиться. Я даже шутил, что меня, кажется, зараза не берёт.

По наличию симптомов и протеканию болезни люди делятся на несколько категорий.

Бессимптомные. Человек и сам не понимает, что является носителем или переносчиком ковида. Это самая счастливая категория. Возможно, именно из этой категории большинство тех, кто не верит в пандемию. Они просто судят о мире по своему самочувствию, а оно у них в норме.

Лёгкие симптомы в виде заложенного носа, слегка повышенной температуры и т.д. Тоже счастливчики.

Симптомы средней тяжести. Температура, лёгкая ломка, исчезновение запахов, головная боль и в целом то, что действительно похоже на грипп.