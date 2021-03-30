10 дней кошмара: ведущий Виталий Вестеринен откровенно о том, как справился с коронавирусом и почему не стоит верить коронаскептикам(11)
Наша жизнь делится на ДО и ПОСЛЕ какого-либо события. Теперь я в категории "после".
Я переболел коронавирусом. И да, друзья, это был именно коронавирус. Не грипп, не ангина, не простуда и не воспаление лёгких. Как я это понял? Поверьте, я понял это наверняка! А теперь подробности.
День первый. Вечером почувствовал сильную усталость. Подумаешь, с кем не бывает? Но усталость была не совсем обычная. Такое ощущение, что выкачали все силы. Я не любитель проводить вечера на диване, но в этот раз ни на что другое я был не способен.
День второй. С утра я надеялся, что силы за ночь ко мне вернутся, но не тут-то было. Ощущение, будто всю ночь вагоны разгружал, а ещё добавилась ломка в мышцах. Вскоре пришёл жуткий озноб. Я закутался в 3 пледа, но тряска не прекращалась. Измерил температуру: 38! Сомнений не оставалось — подхватил-таки "корону".
Я очень не хотел болеть и поэтому предпринимал все меры предосторожности: маска, дезинфектор, по возможности соблюдал дистанцию в магазинах. Даже не представляю, где и как я мог заразиться. Я даже шутил, что меня, кажется, зараза не берёт.
По наличию симптомов и протеканию болезни люди делятся на несколько категорий.
Бессимптомные. Человек и сам не понимает, что является носителем или переносчиком ковида. Это самая счастливая категория. Возможно, именно из этой категории большинство тех, кто не верит в пандемию. Они просто судят о мире по своему самочувствию, а оно у них в норме.
Лёгкие симптомы в виде заложенного носа, слегка повышенной температуры и т.д. Тоже счастливчики.
Симптомы средней тяжести. Температура, лёгкая ломка, исчезновение запахов, головная боль и в целом то, что действительно похоже на грипп.
Весь спектр симптомов. Настоящий парк респираторных аттракционов. Это как раз про меня. Неделю у меня держалась температура в районе 38.5 градусов, сильная головная боль, от которой никуда не деться, озноб, ломка в теле, о еде даже думать не мог. Слабость такая, что поход до туалета можно было считать подвигом. Кашель, дыхание затруднено. Весь ужас в том, что с каждым днём надеешься на улучшение, а его всё нет и нет. На пятый день мне стало так плохо, что пришлось вызвать скорую. Скорая приехала через 1,5 часа. Больных, оказывается, действительно много. Проведя со мной всякие манипуляции, врачи зафиксировали моё тяжёлое состояние, но в больницу не забрали, так как я ещё справлялся сам. А мест в больнице оставалось всё меньше.
Тяжёлые симптомы вплоть до больничной койки. Ну тут всё понятно: человек просто не способен двигаться, свободно дышать и т.д. Ему нужен уход. Лечат не кровати, а люди. Именно об этом говорят врачи, когда бьют тревогу.
ИВЛ. Самая тяжёлая и опасная стадия. Именно из этой категории людей состоит печальная статистика — умерло столько-то…
Примерно в течение 10 дней мне было очень тяжело. Спал плохо, почти вообще ничего не ел. Даже стакан воды вызывал ощущение тошноты. Головную боль не могли заглушить даже сразу 2 таблетки обезболивающего. Температура сбивалась очень медленно. Отсутствие запахов был наименее опасный симптом.
После 10-го дня стало полегче. За время болезни я слопал гору таблеток, которые выписала семейный врач. Вся эта радость обошлась примерно в 35 евро. Чтобы вы понимали, я не любитель сразу хвататься за таблетки, но в том состоянии готов любым способом облегчить своё состояние. Сейчас я чувствую себя почти нормально. Есть лёгкая затуманенность рассудка, сфокусироваться на предметах бывает трудно, нужно делать усилие, перед глазами периодически появляется пелена. Быстро устаю от привычных дел.
Мифы
Всё это время упорно ходят мифы о том, как не заболеть.
Нужно есть побольше чеснока, имбиря, витамина С. К сожалению, это не работает. Если бы этот способ работал, то и презервативы, например, были бы не нужны.
Нужно просто заниматься спортом, закаляться и т.д. Каждое утро я начинал с разминки и упражнений. Отжимания, приседания и т.д. Бегал по 6-8 км. Купался всё лето в море. Не помогло вообще.
ЗОЖ и ПП. Ну да, ну да…Я никогда даже не пробовал курить, алкоголь пью крайне редко, постоянно ем овощи, фрукты, пью много воды.
Наоборот, пить крепкий алкоголь. Даже не представляю, как можно помочь организму, убивая печень и вообще разрушая многие системы организма.
Плюсы
Но есть в моей бочке дёгтя и ложка мёда.
* Переболев, я получил очередной опыт и познал, на что способен мой организм.
* Потерял 4 кг и стал ещё стройнее. (ушла не вода, так как воды я пил ооочень много).
* Теперь на ближайшие полгода у меня есть иммунитет. Я не могу никого заразить и сам не могу заразиться.
* Можно смело пересекать границы. Вот только справочки получу...
* Появилась крайняя неприязнь к алкоголю, даже если вижу процесс по ТВ.
* Ощущение, что всё позади, радует.
Несколько дней назад я сделал тест на наличие антител в крови. Результат меня поразил.
6000 антител! У моих знакомых в среднем по 500-600. Видимо за мои мучения предусмотрена именно такая награда! Могу поделиться, правда, не знаю как. Хотя есть одна идея. Я же донор. Вам кровь нужна?
Отрицание и принятие
Все мы делимся на своих и чужих. Так всегда было, есть и будет. Мы воспринимаем мир через призму нашего собственного сознания. Верим своим ощущениям и подгоняем окружающую логику под своё восприятие. Возможно, это защитная реакция психики, а может, недостаток знаний и нежелание разбираться в ситуации. Я не знаю. Но во все времена были те, кто отрицал очевидное. По миру не раз прокатывались эпидемии, умирали миллионы человек, но до сих пор есть те, кто считает это заговором историков, мирового правительства или денежной элиты.
Ещё год назад я постоянно натыкался на посты в ФБ примерно такого содержания: “Скажите, а вообще у вас есть знакомые или родственники с коронавирусом? Надоел этот заговор мирового правительства”.
Вообще, что касается теорий заговоров, они были, есть и будут всегда. "Титаник" потопили намеренно, чуму распространили те, кто хотел захватить Европу, Земля плоская, коронавирус придумал Билл Гейтс, в Таллинне строится концлагерь для коронавирусных и тех, кто отказывается от прививки и т.д. Скажу честно: даже в качестве развлечения подобные статьи я уже не хочу и не могу читать, настолько они пропитаны неврозом, поверхностным мышлением и весьма странной логикой, основанной на каких-то собственных страхах и подозрениях. Видимо, есть люди, которым необходимо подозревать и чего-то бояться, иначе их жизнь теряет смысл.
Для всех, кто мыслит позитивно, немного бытового юмора из жизни. У друга моего друга была такая же тяжёлая форма коронавируса, как и у меня. На 7-й день болезни, когда ему стало особенно плохо, он сказал жене: “Если со мной случится что-нибудь плохое, знай… У нас в квартире 2 заначки. Одна там, а другая вон там”. Жена, конечно же, проверила и обнаружила деньги. Через несколько дней муж оправился от болезни и до сих пор жалеет, что признался…
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