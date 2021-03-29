ВИДЕО | На фасаде здания Батарейной тюрьмы была сделана световая инсталляция

Комплекс Батареи был построен в 1840 году как часть оборонительных сооружений Российской империи – морской крепости Петра Великого. Ставшая в 1918 году независимой Эстонская Республика перестроила ее в тюрьму к 1920 году, и эту функцию здание выполняло до 2002 года. В ходе Второй мировой войны Эстония сперва попала под оккупацию СССР (1940–1941 гг.), затем – Нацистской Германии (1941–1944 гг.) и потом опять СССР (1944–1991 гг.)