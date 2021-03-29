ВИДЕО | На фасаде здания Батарейной тюрьмы была сделана световая инсталляция(2)
Комплекс Батареи был построен в 1840 году как часть оборонительных сооружений Российской империи – морской крепости Петра Великого. Ставшая в 1918 году независимой Эстонская Республика перестроила ее в тюрьму к 1920 году, и эту функцию здание выполняло до 2002 года. В ходе Второй мировой войны Эстония сперва попала под оккупацию СССР (1940–1941 гг.), затем – Нацистской Германии (1941–1944 гг.) и потом опять СССР (1944–1991 гг.)
На протяжении всего советского периода в Батарее располагалась тюрьма органов безопасности, которую перед казнью или отправкой в ГУЛАГ прошли десятки тысяч жертв коммунистического режима.
Комплекс Батареи является крупнейшим в Европе целостно сохранившимся военным строением в классицистском стиле. Ведущая европейская организация по защите памятников старины Международный музей памяти жертв коммунизма располагается в восточной части комплекса Батарейной тюрьмы, где сохранились подлинные тюремные камеры, расстрельная камера, коридоры, тюремный двор с пространством для прогулок заключенных и много других примечательных элементов.
Оператор дрона: Дмитрий Федотов