“Свалился замертво”: Стас Садальский перепугал поклонников
“Моя любимая поговорка сбывается. Одна дверь закроется, другая откроется… — Жизнь всегда дает второй шанс!.. Было две съемки, одна для ютуб, другая для заграничного ТВ, еще два предложения… но лень кричит: Лежи лучше на диванчике, как же хорошо… Пришел, поел отравленного суши, свалился замертво, сейчас проснулся… ночь и сна ни в одном глазу.. Идет какое-то издевательство организма. Всем спокойной ночи, а я пошел смотреть какой-нибудь сериал”, — написал Садальский в своем микроблоге.
Поклонники были встревожены сообщением артиста об отравлении. В комментариях подписчики посоветовали ему провести несколько дней дома и полностью восстановиться после отравления, а также смотреть больше позитивных и легких фильмов и сериалов. Пользователи пожелали Стасу Станиславу скорейшего выздоровления.
Но судя по тому, что буквально несколько минут назад Садальский выложил новое видео в YouTube, отравленными суши артиста так просто не пронять.