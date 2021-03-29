“Свалился замертво”: Стас Садальский перепугал поклонников

“Моя любимая поговорка сбывается. Одна дверь закроется, другая откроется… — Жизнь всегда дает второй шанс!.. Было две съемки, одна для ютуб, другая для заграничного ТВ, еще два предложения… но лень кричит: Лежи лучше на диванчике, как же хорошо… Пришел, поел отравленного суши, свалился замертво, сейчас проснулся… ночь и сна ни в одном глазу.. Идет какое-то издевательство организма. Всем спокойной ночи, а я пошел смотреть какой-нибудь сериал”, — написал Садальский в своем микроблоге.