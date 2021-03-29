Шоу-бизнес
29.03.2021, 18:10

“Свалился замертво”: Стас Садальский перепугал поклонников

 
screenshot - youtube
Стас Садальский сегодня ночью сообщил поклонникам о том, что его самочувствие резко ухудшилось. Еще на днях артист принимал участие в различных съемках, однако накануне отравился суши.

“Моя любимая поговорка сбывается. Одна дверь закроется, другая откроется… — Жизнь всегда дает второй шанс!.. Было две съемки, одна для ютуб, другая для заграничного ТВ, еще два предложения… но лень кричит: Лежи лучше на диванчике, как же хорошо… Пришел, поел отравленного суши, свалился замертво, сейчас проснулся… ночь и сна ни в одном глазу.. Идет какое-то издевательство организма. Всем спокойной ночи, а я пошел смотреть какой-нибудь сериал”, — написал Садальский в своем микроблоге.

Поклонники были встревожены сообщением артиста об отравлении. В комментариях подписчики посоветовали ему провести несколько дней дома и полностью восстановиться после отравления, а также смотреть больше позитивных и легких фильмов и сериалов. Пользователи пожелали Стасу Станиславу скорейшего выздоровления.

Но судя по тому, что буквально несколько минут назад Садальский выложил новое видео в YouTube, отравленными суши артиста так просто не пронять.

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