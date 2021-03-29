ФОТО | Мадонна в свои 62 года снялась в экстремальном нижнем белье

62-летняя икона поп-музыки примерила кружевной бюстгальтер, совершенно не скрывающий ее грудь, и черные трусики. Образ дополнила лихо заломленная кепка.

“А теперь немного для саморефлексии”, — подписала серию снимков звезда.

Видимо, артистка решила немного встряхнуться после навалившихся на нее проблем со здоровьем. Мадонна уже больше года борется с последствиями травмы, из-за которой ей пришлось свернуть свое мировое турне Madame X. Артистка была вынуждена отменить 14 концертов в Европе и Северной Америке в период с 2019 по 2020 год из-за хронических травм колена и бедра. Стоило певице восстановиться и объявить, что она готова гастролировать, как ее шоу вновь пришлось отменить — на этот раз из-за пандемии коронавируса. Сама Мэдж переболела COVID-19 еще в прошлом году.

В условиях, когда все концерты отменены, артистке, как и многим ее коллегам, пришлось осваивать онлайн-формат. Последние два месяца певица провела за редактированием телеверсии своего шоу Madame X, которую она готовит для канала Netflix.

Сейчас Мадонна живет в своем особняке в Лос-Анджелесе вместе со своими младшими приемными детьми и с бойфрендом. Очередным избранником звезды стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик Уильямс на 34 года младше Мадонны — ему 28 лет.

Что же касается смелой фотосессии, то она вызывала полярные отзывы: "Старушку понесло", "Для чего ты публикуешь такие мерзкие снимки?", "Бабуля, остановись!", "Мадонна, ты перестала быть сексуальной" с одной стороны. А с другой: "Ты просто богиня", "Выглядишь потрясающе", "Вообще не стареешь", "Разве можно так выглядеть в таком возрасте?".