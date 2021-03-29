Умер лидер группы "Старый приятель" Александр Зарецкий

Александр Зарецкий родился в Москве 23 марта 1967 года. В 1995 году создал группу “Старый приятель”, ставшую популярной уже после выпуска дебютного альбома “Не плачь!”. Среди других их хитов “Московская любовь”, “Новый день календаря”, “Все, кого ты любила”. Зарецкий также записывал сольные вещи (в 2016 году выпустил альбом “Круглый бильярдный стол”), сотрудничал со многими музыкантами. У Александра осталась жена Ксения и 9-летний сын Марк.