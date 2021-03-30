ФОТО | Мальчик гей? Поклонники озадачены внешним видом сына Королевой и Тарзана

В Instagram Наташа Королева опубликовала видео, на котором позирует с сыном Архипом на одной из российских премий. Она отметила, что они получили награду в номинации “Семейные ценности”.

“Некий итог, некая черта, а может быть, некий символ того, что наша семья крепкая, построена, прежде всего, на любви друг к другу, на уважении выбора друг друга, на прощении и принятии. Так важно каждому из нас быть счастливым дома, и как трепетно каждый из нас на протяжении всей своей жизни вьет гнездышко, создает свой очаг, который и становится нашей крепостью”, — написала певица.