ВИДЕО | Во время очередного обсуждения Украины Екатерина Стриженова упала и сломала руку

Инцидент произошел во время прямого эфира программы “Время покажет” на Первом канале. Перед уходом на рекламу Екатерина Стриженова шагнула назад, оступилась и упала с небольшой высоты. Видео тут же разлетелось по соцсетям, но тогда поклонники даже не представляли, насколько серьезна ситуация.

Позднее коллега Екатерины подтвердил, что та оказалась в больнице. “Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку Предварительно подозрение на перелом. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления! Сейчас она в руках опытных медиков, и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало”, — сообщил Руслан Осташко.

Журналистам удалось выяснить, что Екатерина действительно сломала руку. Врачи наложили звезде гипс. Пока неизвестно, когда Стриженова сможет вернуться к работе.

Напомним, Екатерина ведет программу “Время покажет” с 2014 года. У передачи довольно спорная репутация, связанная с постоянными скандалами, происходящими в студии. Поэтому далеко не все зрители отнеслись к травме ведущей с сочувствием: уставшие от пропаганды назвали инцидент “мгновенная карма” и “время накажет”.