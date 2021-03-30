Продолжение секс-скандала в “Что? Где? Когда?”: знатоки уходят — Скипский остается

В последнем выпуске команда Бориса Белозерова села за стол без Ольги Быковой, Антона Иокова и Георгия Арабули, игравших в прошлом и позапрошлом сезонах.

Все они выступили в поддержку жертв сексуального насилия после того, как Скипский оказался в центре скандала. В июле 2020-го сотрудница известного издания The Bell Екатерина Аренина заявила, что звезда интеллектуального клуба “Что? Где? Когда?” приставал к ней. Причем, по словам девушки, на тот момент она была несовершеннолетней.

Тем не менее автор шоу Наталья Стеценко встала на защиту Михаила, отказавшись отстранять его от игр, поскольку его вина не доказана.

“Я хотела бы спросить тех людей, которые считают, что Скипскому не нужно играть, они вообще как собираются жить в нашей стране, по закону или по понятиям? По закону у нас нет никаких юридических оснований, чтобы любой игрок, в том числе и Миша Скипский, не играл в “Что? Где? Когда?” — обосновала свою позицию “мама” программы. Впрочем, телезрители тут же вспомнили, что для отстранения от игры, например, Александра Бялко и Ильи Новикова никаких юридических оснований и не требовалось.

В последнем выпуске ведущий программы Борис Крюк объяснил отсутствие Быковой, Иокова и Арабули недостаточной игрой в предыдущем сезоне: “В юбилейном сезоне вы показали пятый результат, чуть-чуть вам не хватило для участия в зимней серии. В результате — новые игроки”. “Я не хотела ничего писать об этой игре, но сказать, что замена в том числе Антона — результат “недостаточно хорошей игры” в прошлом сезоне, — это просто свинство”, — отреагировала на это Ольга Быкова.

Ну а команда, реформа которой была якобы вызвана недостаточно хорошими результатами, проиграла по всем статьям — 1:6 (причем единственное набранное очко было получено благодаря помощи клуба).