Судмедэксперты выяснили, что произошло с Валентиной Легкоступовой
Новость о смерти 54-летней певицы Валентины Легкоступовой содрогнула интернет-пространство и ее поклонников. Обстоятельства гибели исполнительницы хита “Ягода-малина” спровоцировали большое количество вопросов и догадок, самая страшная из них — убийство.
О том, что Валентины Валерьевны больше нет, общественность узнала 14 августа 2020-го. Как утверждал муж Валентины, яхтсмен Юрий Фирсов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она поскользнулась в ванной и ударилась головой. Из-за полученной травмы Валентина позже впала в кому и впоследствии скончалась в больнице.
Однако дочь Легкоступовой Анетта-Бриль яростно отстаивала совсем иную версию случившегося. По ее мнению, к смерти певицы был причастен не кто иной, как сам Фирсов. Именно он в порыве гнева мог избить супругу и нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.
Позже эту версию в студии популярного ток-шоу озвучил и сын Легкоступовой Матвей. Молодой человек поведал о многочисленных конфликтах, которые случались у всей семьи с избранником матери. Матвей и Анетта также рассказали, что именно Фирсов склонил Легкоступову к употреблению алкоголя и спровоцировал ее многодневные запои.
Вопреки догадкам родственников певицы и якобы найденным уликам, свидетельствовавшим об убийстве, версия с алкоголем судмедэкспертами считается основной.
“Главный судмедэксперт Москвы и один из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского подписали результаты комплексной экспертизы о причинах ее смерти, которая, согласно их выводам, наступила от ’’полиорганной недостаточности’’, вызванной хроническими заболеваниями на фоне ’’многолетнего злоупотребления алкоголем’’, и травмы головы. Признаков насилия или ошибочных действий врачей специалисты не нашли, а потому устанавливать виновных в смерти предложили Следственному комитету России (СКР). Поскольку следователи и ранее не видели криминала в кончине звезды 1990-х, считая ее жертвой несчастного случая, то, скорее всего, на днях будет вынесено окончательное решение об отказе возбудить уголовное дело”, — цитируют российские СМИ.
Таким образом, смерть певицы наступила не по вине Юрия Фирсова, с которым Легкоступова пробыла в браке всего месяц. А вот дочь исполнительницы Анетту-Бриль могут привлечь за хищение документов вдовца. Хотя конфликт между сторонами в скором времени можно будет считать исчерпанным, вряд ли стоит ожидать его прекращения — дети и вдовец певицы спорят из-за наследства.
“Квартира будет продаваться. Я здесь жить не собираюсь. Я должен вернуть себе хотя бы то, что исчезло из этого дома. Будет у них клиент хоть завтра — пожалуйста, пусть приводят, показывают, платят мне часть того, что я потратил на то, чтобы привести в порядок квартиру”, — категорично заявил Фирсов.