Судмедэксперты выяснили, что произошло с Валентиной Легкоступовой

Новость о смерти 54-летней певицы Валентины Легкоступовой содрогнула интернет-пространство и ее поклонников. Обстоятельства гибели исполнительницы хита “Ягода-малина” спровоцировали большое количество вопросов и догадок, самая страшная из них — убийство.

О том, что Валентины Валерьевны больше нет, общественность узнала 14 августа 2020-го. Как утверждал муж Валентины, яхтсмен Юрий Фирсов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она поскользнулась в ванной и ударилась головой. Из-за полученной травмы Валентина позже впала в кому и впоследствии скончалась в больнице.

Однако дочь Легкоступовой Анетта-Бриль яростно отстаивала совсем иную версию случившегося. По ее мнению, к смерти певицы был причастен не кто иной, как сам Фирсов. Именно он в порыве гнева мог избить супругу и нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Позже эту версию в студии популярного ток-шоу озвучил и сын Легкоступовой Матвей. Молодой человек поведал о многочисленных конфликтах, которые случались у всей семьи с избранником матери. Матвей и Анетта также рассказали, что именно Фирсов склонил Легкоступову к употреблению алкоголя и спровоцировал ее многодневные запои.

Вопреки догадкам родственников певицы и якобы найденным уликам, свидетельствовавшим об убийстве, версия с алкоголем судмедэкспертами считается основной.