Премьера сезона! Программа „Стиль Жизни с Анатолием Эйном” выйдет уже 4 апреля

Нас ждет невероятная прогулка по достопримечательностям, испанская кухня, модная индустрия, мир музыки и искусства! также узнаем модные новинки 2021 от Instrumentarium! “Стиль Жизни с Анатолием Эйном” — это популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, словом, весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.