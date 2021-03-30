30.03.2021, 21:31
Премьера сезона! Программа „Стиль Жизни с Анатолием Эйном” выйдет уже 4 апреля
В воскресенье в 11:00 и 22:55 в на канале 3+!
В разгар нового сезона мы продолжаем увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в этом выпуске программы “Стиль Жизни с Анатолием Эйном” отправимся в путешествие в Испанию на экзотический остров Гран-Канария!
Нас ждет невероятная прогулка по достопримечательностям, испанская кухня, модная индустрия, мир музыки и искусства! также узнаем модные новинки 2021 от Instrumentarium! “Стиль Жизни с Анатолием Эйном” — это популярные маршруты для путешествий и потрясающие эмоции, словом, весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.