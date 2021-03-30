ВИДЕО | Чемодан денег и “тачка”: для невесты Моргенштерну ничего не жалко!

День рождения Дилары начался со скромного поздравления Моргенштерна в сторис. Рэпер написал: “Наконец-то заяву не напишет! С совершеннолетием!”

Тем временем именинница охотно собирала поздравления и лестные слова в свой адрес под постом на своей странице:

“С днем рождения! Будь всегда такой же красоткой, как ты есть. Желаю счастья, здоровья, добра и любви. Ты лучшая!”; “С днем варенья! И очень ждем, что тебе подарит на ДР”; “Счастья в жизни и здоровья. Делай все всегда с любовью. Будь в хорошем настроении”; “Поздравляю с днем рождения!” — не унимались подписчики.

Но самый главный подарок ожидал девушку вечером. Алишер встретил возлюбленную буквально с чемоданом денег. “Здесь 5 миллионов рублей на вложение в себя и во все, что тебе нужно”, — добавил довольный собой рэпер.

Но это был не единственный презент. Дальше Дилару ждал красный, украшенный огромным бантом, Range Rover. Девушка не стала томить гостей и сразу села за руль новой машины, надев стильные очки.

“Красная сумка подходит под машину!” — бросил Моргенштерн.

После официальной части праздника начался фуршет — вероятно, не менее роскошный, чем подарки. В сторис Моргенштерн похвастался черной икрой, горячительными напитками и отменным настроением. Вечеринка проходит в дорогом деловом центре “Москва-Сити”. Среди приглашенных гостей — блогеры-тиктокеры, знакомые и друзья именинницы и рэпера.

Подарок настолько впечатлил подписчиков Алишера, что один из них пошутил в комментариях: “Алишер, давай встречаться!”. Пользователи оценили юмор: шутка собрала более семи тысяч лайков.