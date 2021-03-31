Ирина Купченко рассказала о последних днях жизни Василия Ланового

Еще в конце прошло года Лановой получил десятки приглашений. Увы, свои коррективы в планы актера внесла болезнь. 28 января Василия Семеновича не стало. Он скончался в больнице на 88 году жизни после долгого курса лечения от коронавируса.

Оказалось, что до последних секунд своей жизни актер работал: готовился к выступлению на юбилее фильма. О том, как это было, рассказала жена Василия Ланового, народная артистка РСФСР Ирина Купченко: “В феврале должен был состояться концерт по случаю 50-летия фильма “Офицеры”. Он должен был петь там песню “О героях былых времен”. И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова.

В эти моменты он начинал страшно нервничать. От того что нервничал, забывал их еще больше. Просил, чтобы ему подсказывали, чтобы вместе с ним пели. А мы же не знали слова наизусть. И тогда все мы: я, дежурный врач и сиделка открывали слова в телефоне и ему читали. Потом мы все уже выучили слова и часами пели ему. Ему говорили, вот сейчас надо сделать капельницу, уколы. Он отвечал: “нет, потом, сначала спойте мне песню”. И мы пели и пели. Даже нянечка из Таджикистана пела. Когда мы уже уставали, нянечка с акцентом говорила: “все — пириривь”. С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер”.

Концерт “От героев былых времён” состоялся на прошлой неделе в “Первом Московском кадетском корпусе”. В нем приняли участие народные артисты России Ирина Купченко и Михаил Ножкин, а также лауреаты отечественных и международных конкурсов, солисты ансамбля песни и пляски ВДВ РФ, детские творческие коллективы города Москвы.