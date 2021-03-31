31.03.2021, 10:30
ВИДЕО | Трейлер нового фильма Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом стал хитом дня(1)
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22 апреля в кинотеатрах (в первую очередь — Украины и России) начнется демонстрация нового боевика Гая Ричи — “Гнев человеческий”. Если кратко, это очередной фильм про одинокого мстителя — стоит ли удивляться, что им вновь стал Джейсон Стейтем? Любители брутальных боевиков, Ричи и Стейтема уже от трейлера получили массу удовольствия. Остался один вопрос: если схлестнутся Стейтем из этого фильма и Джон Уик, кто кого заборет?