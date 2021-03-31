Диана Шурыгина попала в рехаб и принимает психотропные препараты

Обстановка в медучреждении сильно угнетает Диану, которая находится здесь под чутким просмотром врачей, в частности, психотерапевтов. Несмотря ни на что, она все же выходит на связь с подписчиками, не боясь показать себя в неприглядном свете: опухшей, бледной и непричесанной.

“Доброе утро! Вот как всегда… Разбудить — разбудят, а еду не принесут, — пожаловалась 21-летняя Шурыгина в личном блоге. — Я уже начинаю приходить в себя. Оказывается, у меня уже давно была депрессия. Танцевать хочу, но публиковать это как-то не очень — я под таблетками…”

Сейчас подписчики Дианы строят предположения о том, как она оказалась в клинике. Одни считают, что до такого состояния девушку довели бурные вечеринки, другие же уверены — звезда ток-шоу стала увлекаться запрещенными препаратами, которые в итоге негативно сказались как на ее здоровье, так и на внешности.

Что касается близких Шурыгиной, то они предпочитают не комментировать происходящее с ней. По поводу состояния Дианы молчит и ее бойфренд, миллионер Денис Ребров, сколотивший неплохое состояние на криптовалюте.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участие в ряде выпусков ток-шоу, где обвинила в изнасиловании молодого человека Сергея Семенова. Парень сел в тюрьму, но через несколько месяцев был отпущен досрочно. Диана же стала очень узнаваемой, стала вести блог, обзавелась армией подписчиков. Похоже, девушка не смогла привыкнуть к бешеной популярности и пустилась во все тяжкие.