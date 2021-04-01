“Она пыталась разлучить нас с Трийну Лийс”: Стриптизер Джастин обвиняет эстонскую блогершу во вранье

Джастин поднял эту тему в своем Instagram. “На самом деле она написала мне очень личную информацию о Трийну Лийc, чтобы поссорить нас. Она была пьяна, и явно пыталась затеять между нами ссору, чтобы мы расстались”, — Джастин обвинил Сууроя в издевательстве.

Однако Сууроя утверждает, что это Джастин играет роль агрессора и сильно оскорбил ее в Instagram: “Сначала он написал в Instagram Stories, что я толстая, но затем удалил это. А потом он написал, что я задира”. Эта тема также обсуждалась пользователями эстонского форума Perekooli Foorum, но Джастин отрицает все обвинения в его сторону.

Сууроя также поделилась, что обе стороны ее везде заблокировали. “Я слишком часто высказывала свое мнение”, — сказала она.

“Я написала Джастину на пьяную голову, что Трийну Лийс — лгунья. Когда я пьяна, я не думаю о том, что говорю. Конечно, Джастин начал нервничать по этому поводу”, — добавила девушка.

Сууроя считает, что Джастин устроил публичный скандал только для того, чтобы продвигать свои аккаунты в социальных сетях, и что это всего лишь пустая драма. “Их содержание стало скучным”, — сказала она.