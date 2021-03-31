Роза Сябитова сравнила мужчин с консервными банками

По словам Сябитовой, выбор мужчины похож на покупку консервов: нельзя ориентироваться только на “упаковку”, ведь даже в безупречной на первый взгляд банке может оказаться протухший продукт.

“Вот и с людьми так же: мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей”, — объяснила сваха.