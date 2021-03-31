31.03.2021, 13:32
Роза Сябитова сравнила мужчин с консервными банками(2)
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Сваха из шоу “Давай поженимся!” Роза Сябитова сравнила мужчин с консервными банками и призвала не выбирать спутника жизни только по внешности. Такое неожиданное заявление телеведущая сделала в своем Instagram.
По словам Сябитовой, выбор мужчины похож на покупку консервов: нельзя ориентироваться только на “упаковку”, ведь даже в безупречной на первый взгляд банке может оказаться протухший продукт.
“Вот и с людьми так же: мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей”, — объяснила сваха.
Именно поэтому, по мнению Розы, женщинам стоит относиться к мужчинам как к консервным банкам: “Стремясь к идеальности внешних форм, лучше учитывайте то, что скрыто внутри, специфику мышления и поведения человека, его биографию”.