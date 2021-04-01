Против масок, глютена и противозачаточных: эстонской популярной блогерше женщины доверяют больше, чем врачам. Гинекологи уже бьют тревогу(20)
Врачи все чаще сталкиваются с тем, что по вопросам здоровья люди больше доверяют советам блогеров, чем врачам. Ситуация осложняется тем, что зачастую непонятно, за какие рекомендации блогеры получили деньги, а за какие — нет. Одна так называемая влиятельная персона из Эстонии столкнулась с подобной проблемой, что гинекологи и студенты-медики были вынуждены создать рабочую группу, чтобы опровергнуть распространенную ей дезинформацию.
Мэрилин Таймре или Paljas Porgand — одна из самых популярных блогеров Эстонии. Таймре, которая когда-то писала в основном о рецептах и тренировках, с годами все больше и больше сосредотачивается на всевозможных проблемах со здоровьем, призывая людей брать на себя больше ответственности за свое здоровье, искать коренные причины проблем и не доверять слепо врачам. Хотя Таймре подчеркивает, что никому не говорит, что делать, ее рекомендации весьма конкретно выражают одобрительную или осуждающую оценку. Например, у нее есть отдельный раздел “Нет таблеткам” в Instagram, в котором резюмируются страшилки о гормональных противозачаточных средствах, а медицинский раздел отмечен табличкой с изображением черепа.
Почти 50 000 подписчиков
У Таймре 47 200 подписчиков в Instagram, ее блог в основном читают девушки в возрасте от 25 до 34 лет. Врачи, особенно гинекологи, говорят, что в последнее время часто на прием приходят пациенты, одержимые советами по здоровью от Paljas Porgand. Главная проблема в том, что советы, которыми делится блогерша, основаны на ее собственном или чужом субъективном, ненаучном опыте, который призывает игнорировать знания врачей.
На своей странице в Instagram Таймре также часто выставляет письма от девушек, которые жалуются, что гинекологи заставляют их использовать гормональные контрацептивы, которые вредят здоровью. Из-за этого девушки считают, что большое количество эстонских гинекологов некомпетентны в своей работе. Таймре даже разослала письма Эстонскому обществу гинекологов и Департаменту здоровья, ссылаясь на “опыт сотен женщин”, когда гинекологи часто высмеивают пациентов, которые выбирают презерватив в качестве противозачаточного средства.
Гинеколог Кай Парт недоумевает, поскольку врачи не могут защитить себя от абстрактных обвинений. Парт объяснила, что если пациент подвергся жестокому обращению, конкретные жалобы следует направлять в медицинское учреждение или в экспертную комиссию по качеству здравоохранения, которая может оценить ситуацию на основе фактов.
“Если человек впечатлительный, то он может быть сверхчувствительным к каждому вопросу и может даже не учесть, что врач задавал и другие вопросы тоже”, — описала Парт влияние обобщающего опыта на отношение женщин. Она объяснила, что гинеколог часто спрашивает, когда у женщины были последние месячные, какие методы контрацепции она использует и хочет ли она забеременеть, но человек, предварительно настроенный соответствующим образом, может счесть это давлением.
Неэффективный метод
“У многих утверждений [Таймре] о гормональных контрацептивах и побочных эффектах нет доказательств. Однако есть немало примеров, когда люди не использовали противозачаточные средства в результате такого запугивания и поэтому столкнулись с нежеланной беременностью, — сказала Парт, — многие пациенты действительно хотели бы избежать беременности, но из-за боязни гормональных контрацептивов использовали неэффективные инструменты, такие как календарный метод или прерванный половой акт”. Гинекологи опасаются, что из-за этого количество абортов в Эстонии может вскоре увеличиться.
Помимо этого, Paljas Porgand также недавно призвала людей воздерживаться от глютена любой ценой и объявила, что болезнь Альцгеймера также можно лечить с помощью правильного питания.
Ответственность
Блогерша и ее сторонники считают вопросы журналистов атакой и подчеркивают, что Paljas Porgand — одна из немногих эстонских влиятельных личностей, которая говорит о важных вещах, таких как здоровье.
Когда журналисты начали спрашивать блогершу о ее рекомендациях, она добавила в свой блог информацию, что ее посты предназначены только для информационных целей, и автор не несет ответственности за их точность. Это не медицинские рекомендации, а с вопросами о здоровье всегда следует обращаться к медицинскому работнику.
Означает ли это, что любой блогер, несмотря на отсутствие знаний, может по своему усмотрению делиться советами по здоровью, если напишет, что не несет ответственности за результаты и делится только своим опытом? Департамент здравоохранения признал, что им не хватит рук, чтобы справиться с этой проблемой.
Профессор медиа-исследований в Тартуском университете Андра Сийбак подчеркнула, что Paljas Porgand не является исключением, а скорее подтверждает результаты предыдущих международных исследований, согласно которым к содержанию и рекомендациям блогов о здоровье, весе и фитнесе следует относиться с большой осторожностью.
О коронавирусе
Также в последнее время в своих публикациях блогерша особенно обеспокоена желанием вакцинировать пожилых людей от коронавируса. Ее беспокоит, что нет полной статистики о вакцинах и доступа к исследованиям. Когда торговые центры запретили находиться в помещении без масок, Таймре опубликовала в Instagram видео, как она и ее партнер гуляли по торговым центрам без масок, и с иронией комментировали витрины магазинов.
“Коронавирус по сути похож на грипп. Только пожилым или очень больным людям следует изолироваться. Остальные? Мы должны выбросить маски, прекратить дезинфекцию и подхватить этот чертов вирус, чтобы получить коллективный иммунитет, как всегда и поступало человечество!”, — высказалась блогерша.
На это ответил научный сотрудник функциональной геномики Тартуского университета Эрик Абнер: “Если бы около 5% из них попало в больницу, это было бы 50 000 человек! Медицинская система не смогла бы справиться и погибло бы несколько тысяч человек. Заражение этого миллиона не произойдет в одночасье, а потребуются годы.
Иммунитет будет не всю жизнь, а один или два года. В 15% случаях он длится не более шести месяцев. Таким образом, люди будут заражаться несколько раз, и весь цикл начнется заново. Кроме того, чем больше мы болеем, тем больше вирусов вырабатывается и тем больше вирус мутирует. Если мы позволим вирусу мутировать на неопределенное время, возникнет риск развития гораздо более опасных штаммов (близкие родственники SARS-CoV и MERS-CoV очень смертельны!)”.
Paljas Porgand решила добавить свой комментарий на странице в Instagram по поводу появившейся статьи в Eesti Päevaleht. “Прошу прощения . Я больше не узнаю себя и больше не могу справляться. Но я знаю одно, гнев — это не ответ. Я благодарна всем, кто привносит в меня позитив и подает пример, потому что пример нужен мне сейчас. Во-первых, теперь я понимаю, как сломленные люди ломают других. И я сломлена. Я не буду действовать, пока не отпущу свои эмоции и не исцелю себя, потому что в противном случае я погибну”, — написала девушка.
Как Вы относитесь в блогерам, которые дают различные советы подписчикам? Прислушиваетесь ли к ним?