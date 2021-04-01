Против масок, глютена и противозачаточных: эстонской популярной блогерше женщины доверяют больше, чем врачам. Гинекологи уже бьют тревогу

На своей странице в Instagram Таймре также часто выставляет письма от девушек, которые жалуются, что гинекологи заставляют их использовать гормональные контрацептивы, которые вредят здоровью. Из-за этого девушки считают, что большое количество эстонских гинекологов некомпетентны в своей работе. Таймре даже разослала письма Эстонскому обществу гинекологов и Департаменту здоровья, ссылаясь на “опыт сотен женщин”, когда гинекологи часто высмеивают пациентов, которые выбирают презерватив в качестве противозачаточного средства.

Почти 50 000 подписчиков У Таймре 47 200 подписчиков в Instagram, ее блог в основном читают девушки в возрасте от 25 до 34 лет. Врачи, особенно гинекологи, говорят, что в последнее время часто на прием приходят пациенты, одержимые советами по здоровью от Paljas Porgand. Главная проблема в том, что советы, которыми делится блогерша, основаны на ее собственном или чужом субъективном, ненаучном опыте, который призывает игнорировать знания врачей.

Мэрилин Таймре или Paljas Porgand — одна из самых популярных блогеров Эстонии. Таймре, которая когда-то писала в основном о рецептах и ​​тренировках, с годами все больше и больше сосредотачивается на всевозможных проблемах со здоровьем, призывая людей брать на себя больше ответственности за свое здоровье, искать коренные причины проблем и не доверять слепо врачам. Хотя Таймре подчеркивает, что никому не говорит, что делать, ее рекомендации весьма конкретно выражают одобрительную или осуждающую оценку. Например, у нее есть отдельный раздел “Нет таблеткам” в Instagram , в котором резюмируются страшилки о гормональных противозачаточных средствах, а медицинский раздел отмечен табличкой с изображением черепа.

Врачи все чаще сталкиваются с тем, что по вопросам здоровья люди больше доверяют советам блогеров, чем врачам. Ситуация осложняется тем, что зачастую непонятно, за какие рекомендации блогеры получили деньги, а за какие — нет. Одна так называемая влиятельная персона из Эстонии столкнулась с подобной проблемой, что гинекологи и студенты-медики были вынуждены создать рабочую группу, чтобы опровергнуть распространенную ей дезинформацию.

Когда журналисты начали спрашивать блогершу о ее рекомендациях, она добавила в свой блог информацию, что ее посты предназначены только для информационных целей, и автор не несет ответственности за их точность. Это не медицинские рекомендации, а с вопросами о здоровье всегда следует обращаться к медицинскому работнику.

Ответственность Блогерша и ее сторонники считают вопросы журналистов атакой и подчеркивают, что Paljas Porgand — одна из немногих эстонских влиятельных личностей, которая говорит о важных вещах, таких как здоровье.

Помимо этого, Paljas Porgand также недавно призвала людей воздерживаться от глютена любой ценой и объявила, что болезнь Альцгеймера также можно лечить с помощью правильного питания.

Неэффективный метод “У многих утверждений [Таймре] о гормональных контрацептивах и побочных эффектах нет доказательств. Однако есть немало примеров, когда люди не использовали противозачаточные средства в результате такого запугивания и поэтому столкнулись с нежеланной беременностью, — сказала Парт, — многие пациенты действительно хотели бы избежать беременности, но из-за боязни гормональных контрацептивов использовали неэффективные инструменты, такие как календарный метод или прерванный половой акт”. Гинекологи опасаются, что из-за этого количество абортов в Эстонии может вскоре увеличиться.

“Если человек впечатлительный, то он может быть сверхчувствительным к каждому вопросу и может даже не учесть, что врач задавал и другие вопросы тоже”, — описала Парт влияние обобщающего опыта на отношение женщин. Она объяснила, что гинеколог часто спрашивает, когда у женщины были последние месячные, какие методы контрацепции она использует и хочет ли она забеременеть, но человек, предварительно настроенный соответствующим образом, может счесть это давлением.

Гинеколог Кай Парт недоумевает, поскольку врачи не могут защитить себя от абстрактных обвинений. Парт объяснила, что если пациент подвергся жестокому обращению, конкретные жалобы следует направлять в медицинское учреждение или в экспертную комиссию по качеству здравоохранения, которая может оценить ситуацию на основе фактов.

Означает ли это, что любой блогер, несмотря на отсутствие знаний, может по своему усмотрению делиться советами по здоровью, если напишет, что не несет ответственности за результаты и делится только своим опытом? Департамент здравоохранения признал, что им не хватит рук, чтобы справиться с этой проблемой.

Профессор медиа-исследований в Тартуском университете Андра Сийбак подчеркнула, что Paljas Porgand не является исключением, а скорее подтверждает результаты предыдущих международных исследований, согласно которым к содержанию и рекомендациям блогов о здоровье, весе и фитнесе следует относиться с большой осторожностью.

О коронавирусе

Также в последнее время в своих публикациях блогерша особенно обеспокоена желанием вакцинировать пожилых людей от коронавируса. Ее беспокоит, что нет полной статистики о вакцинах и доступа к исследованиям. Когда торговые центры запретили находиться в помещении без масок, Таймре опубликовала в Instagram видео, как она и ее партнер гуляли по торговым центрам без масок, и с иронией комментировали витрины магазинов.

“Коронавирус по сути похож на грипп. Только пожилым или очень больным людям следует изолироваться. Остальные? Мы должны выбросить маски, прекратить дезинфекцию и подхватить этот чертов вирус, чтобы получить коллективный иммунитет, как всегда и поступало человечество!”, — высказалась блогерша.

На это ответил научный сотрудник функциональной геномики Тартуского университета Эрик Абнер: “Если бы около 5% из них попало в больницу, это было бы 50 000 человек! Медицинская система не смогла бы справиться и погибло бы несколько тысяч человек. Заражение этого миллиона не произойдет в одночасье, а потребуются годы.

Иммунитет будет не всю жизнь, а один или два года. В 15% случаях он длится не более шести месяцев. Таким образом, люди будут заражаться несколько раз, и весь цикл начнется заново. Кроме того, чем больше мы болеем, тем больше вирусов вырабатывается и тем больше вирус мутирует. Если мы позволим вирусу мутировать на неопределенное время, возникнет риск развития гораздо более опасных штаммов (близкие родственники SARS-CoV и MERS-CoV очень смертельны!)”.

Paljas Porgand решила добавить свой комментарий на странице в Instagram по поводу появившейся статьи в Eesti Päevaleht. “Прошу прощения . Я больше не узнаю себя и больше не могу справляться. Но я знаю одно, гнев — это не ответ. Я благодарна всем, кто привносит в меня позитив и подает пример, потому что пример нужен мне сейчас. Во-первых, теперь я понимаю, как сломленные люди ломают других. И я сломлена. Я не буду действовать, пока не отпущу свои эмоции и не исцелю себя, потому что в противном случае я погибну”, — написала девушка.

Как Вы относитесь в блогерам, которые дают различные советы подписчикам? Прислушиваетесь ли к ним?