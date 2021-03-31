340 евро и место на кладбище: жена Петра Мамонова просит для мужа звание

“В 2006 году, после выхода фильма П.Лунгина “Остров”, я обратилась в Министерство Культуры РФ, с просьбой о присвоении артисту Петру Мамонову звания “Заслуженного Артиста РФ”. Получила отказ. Прошло 15 лет. На 70-летний юбилей артиста, я вновь обратилась в Министерство Культуры с просьбой присвоения Петру Мамонову звания “Народного артиста РФ” и присвоения Ордена “За заслуги перед Отечеством IV степени” за вклад в культуру России. 24 марта 2021 года в Большом театре состоялось вручение наград и присвоение званий. Нас не пригласили. Мне очень больно и обидно”, — написала Ольга Ивановна в Фейсбуке.

Мнения разделились. Телеведущий Дмитрий Крылов посчитал, что это действительно несправедливо. А Лариса Гузеева посчитала, что на самом деле никакие награды Мамонову не нужны: “Как-то мне сложно представить чудесного Мамонова с орденом. Мне кажется, что он проживает жизнь про другое”. На что ей ответили, что святым духом сыт не будешь, а звание Народного артиста добавляет к пенсии 30 тысяч рублей (340 евро) в месяц и место на более-менее престижном Троекуровском кладбище. В общем, есть ради чего просить. “А жить на что?“ — вопрошают сторонники вручения звания. “На простую пенсию”, — отвечают “люди из народа”, которые недоумевают, чем артист лучше “простых смертных”.

“Высоцкий без “званий” ушел”, “Помнится, фильм “Остров” как раз про ненужность и презренную греховность всяких званий и прочих цацек”, “Просить об этом как-то унизительно”, “Неужели самому Мамонову это надо?“ — вот часть отзывов.

Наконец, знающие люди добавили, что “пережиток совка” имеет свои регламенты. Во-первых, ходатайствовать о вручении наград может трудовой коллектив, а не жена. Во-вторых, звание Народного артиста можно получить только после Заслуженного.

Нашлись и парадоксальные высказывания. Например, "сегодня лучшая награда заслуженному человеку в России — как раз НЕприсвоение звания", "радоваться надо, а не расстраиваться, что в компании тех, кому медальки в последнее время раздают, не оказались".

А вы как считаете — нужно ли Петру Мамонову звание (хотя бы для выживания)?