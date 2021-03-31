COVID-концерт в Барселоне: 5000 человек сдали тест и надели маски

Концерт провели с разрешения Минздрава Испании, который использовал эту возможность для изучения COVID-19. Посетители могли не соблюдать дистанцию, но ношение маски было обязательным.

Организаторы не принимали заявок на посещение концерта от людей с заболеваниями сердца, онкологией и тех, кто в течение двух недель хотя бы раз контактировал с заразившимися COVID-19.

Для тестирования на коронавирус зрителей разделили на три группы, а в пунктах забора анализов усилили вентиляцию помещений. Из пяти тысяч получивших билеты только шестеро получили позитивный тест на коронавирус.Организаторы утверждают, что это первое коммерческое мероприятие такого масштаба в Европе с момента начала пандемии COVID-19.

Цена билета колебалась от 27 до 33 долларов. В нее также входила стоимость теста и маски. Во время концерта продавали еду и напитки — употреблять их можно было в специальных местах.

“Это еще один маленький шаг к возможности проводить концерты и культурные мероприятия”, прокомментировал событие вирусолог Борис Револло, принимавший участие в разработке протоколов безопасности для концерта.

Если посетители концерта заразятся COVID-19, они должны уведомить об этом местные органы здравоохранения. Команда Револло использует эти данные и сравнит уровень заболеваемости среди пяти тысяч зрителей и испанского населения в целом, чтобы узнать, не наблюдается ли большая заболеваемость среди посетивших концерт.