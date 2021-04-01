ВИДЕО | "Трусы и домашняя тапка": Смотри, сколько разного мусора нашли эстонские блогеры возле "Русалки"

Начали они со скамеек, находящихся на песке, где в солнечную погоду можно встретить много людей. Первым делом им стали попадаться окурки от сигарет. Парни также заметили, что там нет помоек, ближайшие находятся на дороге вдоль променада.

Молодые люди собрали много разнообразного мусора: резинки для волос, остатки воздушных шариков, дезодорант, чеки, пачки от чипсов, кисточку для рисования и даже нижнее белье с домашней тапкой.

Парни собирали мусор около 2-3 часов, их мусорные мешки были полностью забиты. Они также посоветовали всем поддержать их идею и тоже собирать мусор. “Мы не призываем вас убирать весь город, сделайте чистыми места около вашего дома”, — сказали парни.

Поддерживаете ли вы идею парней? Делитесь мнением в комментариях!