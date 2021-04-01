Смешно? Харламов и Батрутдинов оголили зады в своем юмористическом шоу

Оголиться перед гостями звезды Comedy Club решились в рамках репетиции будущего шоу Азамата Мусагалиева. “Оно называется “Помой мне ноги”. Мы с Денисом играем в одной команде. Это некое соревнование. Мы часто собирались в каком-нибудь кабинете, шутили, а люди этого не видели. И вот мы хотим показать, как это истерически смешно. Допустим, вы одна команда, мы — другая. Между нами занавеска, как она откроется, вы должны нас максимально рассмешить”, — объяснял правила юморист.

Азамат предложил коллегам покорчить рожи, отыграть миниатюру или даже исполнить песню. Однако Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов не стали долго думать, и попросту спустили штаны. Дорохов сразу же разразился хохотом, а вот Мусагалиев ошарашено смотрел на голые ягодицы артистов.

Очевидно, комик не ожидал от звезд подобной дерзости и не стал заострять на этом внимание, решив расспросить Гарика о перенесенном коронавирусе. “Как я пережил ковид? Я похудел на самом деле просто незаметно. Не на тех местах, где видно. У меня очень тонкий член. Я сбросил четыре килограмма, ребята”, — смеялся шоумен в YouTube-шоу “Ошуительное Хоу”.