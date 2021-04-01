Алексей Воробьев сыграл Владимира Путина в голливудском фильме

Воробьев играет молодого президента эпохи 90-х, то есть времен службы в резидентуре КГБ в Германии. А образ соратника молодого разведчика, ветерана КГБ Виктора Петровича, воплощает легендарный Джон Войт — звезда Голливуда и отец Анджелины Джоли.

Фильм “Рейган”, посвященный 40-му президенту США, должен выйти на экраны в 2022 году. Его бюджет — 25 миллионов долларов.

Сценарий опирается на книги Пола Кенгора “Крестоносец” и “Бог и Рональд Рейган”. И стартует с визита молодого Владимира Путина отставнику КГБ Виктору Петровичу — у него за консультацией по поводу развала СССР.

“Виктор — персонаж, у которого сразу несколько прототипов из агентов КГБ и аналитиков СССР, которые на протяжении многих лет следили за Рональдом Рейганом, — говорит Пол Кенгор. — Это не документальный фильм, а художественный, так что я придумал способ оставить правдивость истории, но при этом сделать ее развлекательной”.

Образ Владимира Путина заявлен в картине под именем Андрей Новиков. До сих пор непонятно, переименуют его или нет. Но Алексей Воробьев объяснил, что намек на российского президента очевиден.

“Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны, — сказал актер. — Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача”.

Он уверяет, что создатели советовались с ним, как лучше показать русский характер и передать дух. А еще художники и реквизиторы создавали антураж квартиры, в которой живет отставной офицер КГБ Виктор Петрович, по фотографиям, присланным Воробьевым.

Помимо Владимира Путина (в сценарии заявлен как Алексей Новиков) и Рональда Рейгана (Деннис Куйэд) в картине появится масса исторических личностей: Маргарет Тэтчер (Лесли Энн-Даун), Нэнси Рейган (Пенелопа Энн Миллер), Леонид Брежнев (Роберт Дави), Михаил Горбачев (Олег Крупа), Эдуард Шеварнадзе (Маршалл Р. Тиг) и другие.