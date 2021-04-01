Несколько простых способов избавиться от мешков под глазами

Врач призвала не пугаться отеков вокруг глаз с утра и в первую очередь умыться прохладной водой. Если это не помогло, и мешки не исчезли, Махиджа предложила придерживаться нескольких правил.

Прежде всего, диетолог рекомендовала есть овощи и фрукты и пить два-три литра воды каждый день, чтобы организм перестал скапливать воду впрок. Также она посоветовала пить меньше чая, кофе, энергетических напитков и алкоголя, так как они способствуют выводу жидкости и появлению отеков.

“Добавьте петрушку в рацион, потому что она помогает выводить токсины из организма. Ее можно класть в супы и салаты”, — отметила Махиджа.

Также она дала рецепт коктейля для борьбы с мешками под глазами: надо сделать сок-пюре из огурца, сельдерея, помидора и петрушки и добавить туда пару капель сока лайма.

Диетолог отметила, что если мешки под глазами не исчезают долгое время, болят или увеличиваются в размерах со временем, стоит обратиться к врачу, так как это может быть симптомом болезней почек.