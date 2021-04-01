Бывший жених Бузовой женился

Денис Лебедев прославился на всю страну пару лет назад, когда принял участие в шоу “Замуж за Бузову”. Тогда мужчине удалось покорить главную невесту страны и одержать победу в проекте. Вот только счастье влюбленных продлилось недолго: вскоре после выхода финального выпуска программы Ольга обвинила Лебедева в обмане.

Денис долго пытался вновь завоевать Бузову, но удача ему не улыбнулась. Зато сейчас Лебедев счастлив в новых отношениях. 30 марта бизнесмен сообщил, что женился на возлюбленной Екатерине Пановой. “Женщина гуляет от распущенности, а мужчина от грусти! Это к нам не относится, мы счастливы сами по себе и вместе. Спасибо за нашу выездную церемонию”, — сообщил предприниматель в социальных сетях.

Избранница Лебедева работает нотариусом. Денис и Екатерина долго скрывали свои отношения, но с недавних пор регулярно публикуют совместные фото. Сам бизнесмен признавался, что рядом с Пановой наконец-то счастлив.

Для Лебедева это уже не первый брак. За плечами у бизнесмена уже был развод. Также известно, что у Дениса есть сын от предыдущих отношений, с которым он поддерживает связь. Предприниматель часто видится с мальчиком и помогает ему финансово. А вот о личной жизни Екатерины никакой информации нет.

Пока неизвестно, будет ли пара устраивать пышный праздник в честь бракосочетания. Однако очевидно, что еще один бывший Ольги Бузовой смог обрести любовь, после расставания с ней.