ВИДЕО | Пелагея в “голом” костюме показала занятия на “старославянском” тренажере

В ролике звезда в “голом” костюме телесного цвета занимается под руководством тренера. В комментариях поклонники восхищаются артисткой.

“Поля! Вы красотка, глаз не оторвать”, “У Пелагеи все супер — и голос, и фигура”, “Вы в отличной форме! Фигура потрясающая”, “Поля, вы мотиватор!”, “Шикарная”, “Какая женщина”, “Вы невероятная красотка”, — пишут под постом.

К слову, некоторых подписчиков удивил снаряд, помогающий исполнительнице держать себя в форме: “Похоже на пыточную”, “Подготовка, как перед запуском в космос”.