Шоубиз
01.04.2021, 17:00

ВИДЕО | Пелагея в “голом” костюме показала занятия на “старославянском” тренажере

 
screenshot - youtube
Пелагея показала поклонникам, как готовится к предстоящему туру по городам России. 34-летняя певица рассказала, что секрет ее подтянутой фигуры — в занятиях на старославянском тренажере, — передает mail.ru.

В ролике звезда в “голом” костюме телесного цвета занимается под руководством тренера. В комментариях поклонники восхищаются артисткой.

“Поля! Вы красотка, глаз не оторвать”, “У Пелагеи все супер — и голос, и фигура”, “Вы в отличной форме! Фигура потрясающая”, “Поля, вы мотиватор!”, “Шикарная”, “Какая женщина”, “Вы невероятная красотка”, — пишут под постом.

К слову, некоторых подписчиков удивил снаряд, помогающий исполнительнице держать себя в форме: “Похоже на пыточную”, “Подготовка, как перед запуском в космос”.

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